8 marzo: Cna Impresa Donna Piemonte celebra l’imprenditoria femminile e rilancia la campagna “8x365 – Un anno di parità"

L’8 marzo non è solo una giornata di celebrazione, ma un momento di consapevolezza e impegno concreto per il futuro dell’imprenditoria femminile. Cna Impresa Donna Piemonte, con la campagna “8x365 – Un anno di parità”, giunta al suo secondo anno, ribadisce il proprio impegno quotidiano per la parità di genere, i diritti e l’inclusione. L’ultima ricerca dell’Osservatorio Piccole Imprese di Cna Piemonte, intitolata Donne e uomini titolari di impresa: dis-simili, ha messo in luce dati fondamentali per comprendere il panorama dell’imprenditoria femminile. Le imprese guidate da donne in Piemonte rappresentano il 22,4% del totale, rendendo la regione la sesta in Italia per incidenza di imprese femminili. Un dato ancora più significativo emerge tra le imprese associate a Cna, dove la percentuale di imprese in rosa raggiunge il 26,8%, evidenziando una presenza femminile più marcata rispetto alla media regionale.



Un tessuto imprenditoriale solido, ma con sfide da affrontare. L’indagine ha confermato che le imprenditrici piemontesi si distinguono per la capacità di diversificare i settori di attività: il 59,4% opera nel commercio e nei servizi, il 23,8% nel manifatturiero e il 16,8% nell’edilizia. Tuttavia, le barriere culturali e strutturali restano un ostacolo, con molte donne che devono affrontare difficoltà maggiori rispetto ai colleghi uomini per accedere al credito, conciliare lavoro e vita privata e superare pregiudizi ancora radicati.



“Se vogliamo che il sistema imprenditoriale possa beneficiare del contributo delle donne, dobbiamo agire per facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro” – afferma Rachele Sinico, funzionaria Cna Piemonte. “È fondamentale migliorare l’accesso ai finanziamenti, promuovere politiche aziendali più inclusive e garantire un welfare adeguato che permetta alle donne di conciliare carriera e famiglia senza rinunce”.



Cna Impresa Donna: azioni concrete per un cambiamento reale Per rispondere a queste sfide, Cna Impresa Donna Piemonte lavora su più fronti:



* Sensibilizzazione e storytelling: attraverso la campagna “8x365 – Un anno di parità”, Cna racconta storie di imprenditrici che con determinazione e talento hanno trasformato le difficoltà in opportunità.



* Formazione e networking: percorsi di aggiornamento, mentoring e creazione di reti di collaborazione tra donne imprenditrici per rafforzare le competenze e aumentare le opportunità di crescita.



* Advocacy e sostegno alle politiche di genere: promozione di misure per migliorare l’accesso al credito, incentivare la creazione di imprese femminili e ridurre il divario salariale e occupazionale.



“L’indagine di Unioncamere ha dimostrato che le imprese femminili piemontesi sono sempre più solide e innovative”, dichiara Rossella Calabrò, presidente Cna Impresa Donna Piemonte. “Ma per consolidare questi risultati e ridurre il divario di genere, servono politiche mirate e un impegno costante. L’8 marzo deve essere un momento di riflessione, ma soprattutto di azione”.



Un futuro di opportunità e inclusione l’8 marzo 2025, Cna Piemonte non celebra solo un giorno, ma ribadisce il proprio impegno ogni giorno dell’anno. “Dobbiamo essere libere di avere diritti, di vederli riconosciuti e di esercitarli”, conclude Calabrò. Perché un giorno all’anno non basta: la parità di genere si costruisce ogni giorno, insieme.