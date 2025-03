Carnevale domese: "Siamo molto soddisfatti"

Chiuso il Carnevale 2025 è tempo di bilanci, che per Roberto Ghignone presidente del Comitato di Domodossola è più che positivo: "Siamo molto soddisfatti perché il nostro Carnevale è andato benissimo, oltre ogni rosea aspettativa - afferma - La partecipazione del pubblico è stata numerosa e il nuovo percorso con il finale davanti al Municipio è stato positivo. I gruppi si sono potuti esibire mentre gli anni passati, una volta giunti in piazza Mercato, non era possibile per motivi di spazio".

"Per il prossimo anno - prosegue Ghignone - stiamo pensando a qualche miglioria. Anche il matrimonio sul terrazzino dal palazzo è stato molto apprezzato. Il prossimo anno miglioreremo l'acustica. Molto contenti per la partecipazione dei gruppi, davvero numerosi, e per il prossimo anno ne inviteremo altri. Siamo anche contenti per la risposta al nostro appello di ricerca volontari, tante persone si sono avvicinate al Carnevale. Speriamo siamo sempre di più. E ci auguriamo di risolvere presto anche il problema della sede, che ancora non abbiamo individuato".