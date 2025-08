Turismo e sostenibilità: gli influencer nel Vco per il progetto “SustainEvents”

Dopo la presentazione nei mesi scorsi a Baveno del progetto Interreg “SustainEvents” sul tema della sostenibilità turistica, in questi giorni sono iniziate le prime esperienze nel territorio. Un gruppo composto da sette giovani digital content creator italiani è stato accompagnato, tra l’altro, sull’isola Bella per assistere ad un evento dello Stresa Festival, poi a visitare Domodossola e, infine, alla cava di Oira a Crevola per partecipare ad uno spettacolo della rassegna Tones on the Stones. Tutti siti, va detto, che si caratterizzano proprio per l’impegno verso la sostenibilità. Per il presidente del Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola Francesco Gaiardelli, che del progetto è uno dei partner, “è stata un’esperienza che si è rivelata essere, come d’altronde ci aspettavamo, estremamente positiva e carica di emozioni”.

Spiega in una nota Gaiardelli: “Per comprendere pienamente il significato di turismo sostenibile, è stato necessario mettersi a confronto con esperienze concrete come quelle dello scorso fine settimana. Grazie allo sforzo dei partner di questa iniziativa di cooperazione Italia-Svizzera, siamo in grado di far vivere ai nostri ospiti un soggiorno slow ed autentico tra ville e giardini, borghi d’eccellenza e momenti di gusto tra laghi e monti. Gli influencer, che erano accompagnati dal nostro staff, hanno mostrato pieno stupore e ammirazione per quanto visitato – rimarca il numero uno dell’Atl – e per le esperienze vissute a 360 gradi”.

Va ricordato che “SustainEvents” vede come ente capofila la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L’obiettivo del progetto, “spalmato” in due anni, è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo attraverso la valorizzazione di grandi eventi culturali e sportivi in siti che si caratterizzano per l’impegno verso la sostenibilità, oltre che per la bellezza del contesto ambientale. Sul fronte italiano l’iniziativa ha incassato finanziamenti per 1 milione e 530mila euro, cui si aggiungono 136mila franchi svizzeri. “Coinvolgendo gli influencer – conclude la nota di Gaiardelli – che hanno canali social ricchi di followers, promuoviamo il Distretto, certi che il tema della sostenibilità non debba solo essere solo uno slogan, bensì tradursi in esperienze concrete alla portata di tutti”. A questa prima fase del progetto denominata “influencer trip”, ne seguirà una seconda.