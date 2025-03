Giornata della donna, il Vco a Torino per un protocollo d'intesa contro la violenza di genere

Sono numerose le iniziative in programma in tutto il Vco in occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebra l’8 marzo. Ma insieme a eventi, rassegne culturali, spettacoli e raccolte fondi, ricoprono fondamentale importanza per garantire alle donne diritti e pari opportunità anche azioni concrete da parte delle istituzioni.

Proprio per questo, nella giornata di venerdì 7 marzo Gabriella Pelizzari (foto sopra), consigliera provinciale delegata alle pari opportunità, ha preso parte ad un tavolo regionale – in rappresentanza del Vco e del presidente Alessandro Lana – durante il quale ha firmato insieme ai rappresentanti di tutte le altre province piemontesi un protocollo d’intesa volto a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Un passo importante che la regione Piemonte ha messo in atto per arginare quello che negli ultimi anni è stato un fenomeno, purtroppo, in costante crescita.