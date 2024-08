All'Alpe Lago Matogno arriva la festa della Pro Loco

All'Alpe Lago di Matogno, 2.066 metri, situata sopra Montecrestese, è in programma domenica 4 agosto la festa all'Alpe organizzata dalla Pro Loco. L'alpe si raggiungerà a piedi, ma per Le persone anziane e disabili è possibile usufruire di un servizio di trasporto in elicottero con tariffa da pagare in loco.

Alle 11 vi sarà un momento musicale, "Note tra le montagne" con la musica del violinista Matthias Klenota. Alle 12.30 poi distribuzione del pranzo con polenta e salamini, formaggio, panna, latte. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il posto di ristoro con bevande calde e fresche. Possibile anche effettuare escursioni guidate. In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà annullata. Per informazioni è possibile contattare il 340/1404438 e la Pro Loco di Montecrestese.