Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend tra sole e nuvole. Un'area depressionaria nordatlantica interessa col suo bordo più orientale il nordovest italiano, causando locali annuvolamenti sulle Alpi occidentali, mentre altrove le condizioni rimarranno ben soleggiate per tutto la giornata di oggi. "Domenica -si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la saccatura evolverà in una profonda circolazione chiusa sulla Spagna, che muovendosi verso il Mediterraneo occidentale causerà un temporaneo peggioramento anche sul Piemonte, con piogge moderate diffuse in serata, anche a carattere di rovescio sul settore sudorientale, dove sono attesi i fenomeni più intensi e persistenti. Dalle prime ore di lunedì le precipitazioni si esauriranno quasi ovunque ad eccezione di fenomeni residui moderati sul settore nordoccidentale, fino al primo mattino. La presenza della saccatura atlantica manterrà però condizioni nuvolose per tutta la giornata di lunedì, con possibili nuove piogge deboli sparse in arrivo in serata".

SABATO 8 MARZO 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sulle Alpi occidentali. In serata progressivo aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte occidentale. Locali foschie e nebbie al primo mattino sulle pianure orientali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in modesto aumento sui 1900-2000 m fino al tardo pomeriggio, in calo di 200 m da ovest dalla sera. Venti: deboli a tutte le quote; tra sud e sud-est sulle Alpi e tra nord e nord-est sull'Appennino, variabili in pianura.

DOMENICA 9 MARZO 2025

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso al primo mattino con nubi in graduale aumento, fino a cielo molto nuvoloso dal tardo pomeriggio. Precipitazioni: dalle ore centrali deboli su Alpi occidentali e sudoccidentali, in intensificazione ed estensione al Piemonte meridionale e, dalla sera, anche sul resto della regione. Valori moderati, sul basso Piemonte anche a carattere di rovescio dove sono possibili fenomeni forti e più persistenti. Quota neve in calo fino ai 1000 m sul Cuneese, oltre i 1300-1500 m altrove. Zero termico: in lieve calo fino ai 1500-1600 m sulle Alpi sudoccidentali e sui 1700-1900 m altrove. Venti: moderati sudorientali sulle Alpi, sull'Appennino al mattino deboli variabili, in successiva rotazione da nord-est. In pianura al mattino deboli variabili, poi da nord est. Dalla sera, generale intensificazione a tutte le quote.