Vanzone con San Carlo, il gruppo Alpini celebra il centenario con un libro sulla memoria storica

Il Gruppo Alpini di Vanzone con San Carlo in occasione del Centenario, che avrà luogo dal 30 maggio al 2 giugno, sta realizzando il volume “Per non dimenticare…(1925-2025). Storia dei caduti e dei reduci di Vanzone con San Carlo”, che racconta la storia di uomini partiti per il fronte dal comune anzaschino.

Per poter terminare la scrittura del libro le Penne Nere locali chiedono a tutta la comunità un ultimo sforzo: condividere con loro, se in possesso, fotografie, lettere o altri documenti legati ai due periodi bellici, così da poterli pubblicare. Inoltre, chi fosse a conoscenza di persone, fatti, avvenimenti o episodi legati ai reduci della Seconda Guerra Mondiale è invitato a condividerli con il Gruppo.