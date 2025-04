"Diversamente giovani", il progetto dedicato agli anziani della Valle Anzasca compie un anno

Oggi, 24 aprile, si celebra il primo anno di attività del progetto “Diversamente giovani” della Valle Anzasca, promosso dall’Asl Vco con l’obiettivo di favorire la socializzazione, l’attività fisica, potenziare la manualità, ridurre la solitudine, fornire informazioni socio-sanitarie educazione terapeutica attraverso la gestione di un punto di ritrovo per la popolazione anziana e non solo, facilmente accessibile per garantire il contatto sociale, l’integrazione e supporto ludico-sanitario.

Il gruppo si incontra ogni 15 giorni il mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00, nella sede territoriale del distretto sanitario a Bannio Anzino. Nella giornata di oggi si festeggia dunque il primo anno, con la partecipazione degli infermieri di comunità e degli operatori. Sarà l’occasione per far conoscere sempre di più il progetto e coinvolgere sempre più persone.