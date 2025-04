Macugnaga pronta a ripartire per il ponte del 25 aprile

Macugnaga è pronta a ripartire: con l'ordinanza di riapertura della strada, firmata nel pomeriggio dal sindaco Alessandro Bonacci, da domani giovedì 24 aprile sarà possibile nuovamente percorrere la strada statale della valle Anzasca e raggiungere la cittadina ai piedi del monte Rosa con tutte le sue attività e attrazioni.

Salvo, dunque, il ponte del 25 aprile, così come quello del 1° maggio. Ma il via libera alla riapertura è condizionato all'impegno preso nel corso della riunione odierna da parte del direttore degli impianti di risalita Filippo Besozzi a monitorare la strada con guardiania, in caso di pioggia, al km 12 nei giorni del 25, 26 e 27 aprile e dal 1° al 4 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

“Macugnaga è pronta a ripartire per i ponti, attendevamo solo conferma di riapertura della strada - spiega Filippo Besozzi -. Saranno giornate sugli sci. Grazie alle abbondanti nevicate degli scorsi giorni, si tornerà a sciare al Passo Moro per il ponte del 25 aprile e del 1° maggio. Saranno in funzione, oltre alle due funivie, la seggiovia Ruppenstein e lo skilift San Pietro con le relative piste. È prevista anche l'apertura delle seggiovie del Belvedere per soli perdoni nel ponte del 25 aprile, successivamente gli impianti del Belvedere si fermeranno per le manutenzione primaverili. Una breve pausa considerato che si prevede di ripartire con la stagione estiva a partire dal ponte del 2 giugno”.

L'ordinanza consente dunque di non compromettere questo finale di stagione: "Macugnaga è pronta ad accogliere i turisti e i servizi attivi sono tutti disponibili, non solo lo sci ma anche l’esperienza in miniera e nel museo di Borca organizzata dalle nostre guide - spiega Silvia Zanetta del Consorzio operatori turistici -. Ogni sabato alle 15.00 con partenza dal parcheggio nella frazione di Isella”.