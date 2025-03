Un nuovo drone in dotazione al corpo di polizia provinciale

È stato consegnato alla dotazione del corpo di polizia provinciale del Vco un aeromobile a pilotaggio remoto – più comunemente chiamato drone - che potrà fornire un notevole contributo alle attività di controllo e monitoraggio del territorio.

Il drone dotato di camera aggiuntiva termica consentirà di osservare da una posizione privilegiata ciò che accade in un determinato luogo, registrare immagini e scattare fotogrammi ad alta risoluzione. Gli agenti in possesso di abilitazione all’uso dell’”Apr" potranno effettuare rilievi di dettaglio dall’alto grazie a un potente zoom con elevati ingrandimenti. La disponibilità di sensori a infrarossi potrà rendersi estremamente utile anche, qualora verrà richiesto il coinvolgimento del personale della polizia provinciale, per la ricerca di persone disperse o in altre situazioni di pericolo dove sarà necessario monitorare grandi superfici. Lo strumento offrirà numerosi vantaggi: dal censimento faunistico, alla sorveglianza di aree difficilmente raggiungibili, al monitoraggio di aste fluviali fino ai casi di abbandono rifiuti, con la possibilità di raccogliere informazioni in tempo reale ed in modo discreto. Il drone si rivelerà una risorsa di fondamentale importanza a disposizione del corpo di polizia provinciale a supporto delle attività svolte sul territorio di questa provincia. La tipologia dello strumento che ha caratteristiche di tipo militare potrà garantire un utilizzo in qualsiasi tipologia di condizioni meteorologiche, pioggia, neve, vento.

“Il corpo di polizia ringrazia l’amministrazione provinciale, e il presidente Lana in particolare, che ci ha permesso l’acquisto e messo a disposizione questo strumento di alta tecnologia, che fa seguito ad altri strumenti tecnologici assegnati negli ultimi tre anni, che si sono rivelati di fondamentale importanza per una vigilanza del territorio attenta alla salvaguardia ambientale. Il drone ci permetterà di svolgere delle attività che grazie all’avanzata tecnologia dello strumento risultavano impossibili in precedenza”, fanno sapere dal comando di polizia provinciale.