Giornata mondiale del rene: controlli gratuiti nelle piazze del Vco

In occasione della Giornata mondiale del rene sono in programma in tutto il Vco iniziative dedicate alla prevenzione delle malattie renali. Si inizia giovedì 13 marzo a Omegna, in largo Cobianchi, dalle 9.00 alle 18.00: un’equipe di nefrologia, insieme alla Croce Rossa, al corpo Volontari del Soccorso di Omegna e all’associazione AmaRene, offrirà una serie di esami specifici gratuiti, oltre a fornire informazioni sulle patologie renali e sul trapianto di rene. L’associazione sarà presente con uno stand in piazza anche per sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione rispetto alle patologie nefropatiche.

Le giornate promosse da AmaRene proseguono poi sabato 15 marzo a Domodossola, in piazza Repubblica dell’Ossola, e sabato 22 marzo a Verbania, in piazza Ranzoni, sempre dalle 9.00 alle 13.00. Le iniziative si concludono domenica 30 marzo con la camminata benefica nella riserva di Fondotoce, con la partecipazione dell’ex campione olimpico di marcia Maurizio Damilano e del fratello Giorgio, ideatori della tecnica “FitWalking”.