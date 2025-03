Luoghi del cuore Fai, oltre 900 firme per la valorizzazione del "pratone" di Pecetto

Non è mai successo, nel corso delle dodici edizioni lanciate dal Fai, che uno dei “Luoghi del Cuore” individuati in Valle Anzasca ottenesse così tante adesioni. Sono oltre 900 le persone che hanno individuato il “pratone di Pecetto-Macugnaga” come uno dei luoghi meritevoli di valorizzazione, dove lo scenario della parete est del Monte Rosa ha donato a questo prato un paesaggio himalayano unico. La sua umidità, dovuta agli accumuli d’acqua che scendono dal versante alpino, rappresenta un biotopo naturale di grande pregio.

La campagna di raccolta firme, lanciata dall’associazione locale Amva (associazione promozione sviluppo Macugnaga Valle Anzasca) in accordo con il Fondo per l’Ambiente Italiano, è infatti solo una delle tante iniziative in programma per valorizzare tutta la Valle Anzasca, per questo il “pratone” di Pecetto è solo un piccolo riflettore puntato sulle tante bellezze e valenze storiche, ambientali, paesaggistiche e culturali della valle.

Tutto ciò si inserisce in un piano che Amva e Fai stanno proponendo, con il sostegno delle comunità locali, ai comuni della valle e alla provincia del Vco: il recupero e la valorizzazione della “Strà Granda”, storico percorso che dalla bassa Ossola porta ai passi verso la Svizzera e la Valsesia, attraverso un tracciato tuttora conservato e con tesori nascosti che meritano di essere valorizzati.

Nel fine settimana del carnevale ambrosiano, periodo di maggior presenza nella località ai piedi del Rosa, Amva ha organizzato sabato 8 e domenica 9 marzo in piazza a Staffa due momenti di raccolta firme per i luoghi del Cuore Fai.