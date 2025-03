Master Montagna: prorogate le iscrizioni al corso per management dei sistemi territoriali

È stato prorogato al 10 marzo 2025 il termine ultimo per le iscrizioni al Master Executive on line in Gestione e Promozione del Sistema Montano e delle Aree Interne - Manager dei Sistemi Territoriali, quinta edizione del master organizzato da Saa-School of Management di Torino in collaborazione con Corep (Consorzio Per la Ricerca e l'Educazione Permanente che annovera tra i suoi consorziati l'Università degli Studi di Torino e l'Università di Messina), Uncem e Ancim (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori).

"La proposta - evidenzia Davide Caregnato, direttore di Saa-School of Management - rivolta a diplomati, laureandi, neolaureati e professionisti non solo in ambito tecnico-economico, ma anche ad amministratori e dipendenti di enti locali, muove dalla necessità di colmare una domanda, sempre più crescente, di competenze nella gestione attenta ed efficiente dei sistemi socioeconomici territoriali, nelle loro varie dinamiche e articolazioni".

Molti i temi che verranno trattati in aula: dalla pianificazione territoriale sostenibile, alla rigenerazione urbana, alla creazione e innovazione d'impresa (nuovi modelli di business e elaborazione di business plan), al marketing territoriale (insediativo e turistico), al diritto amministrativo e ambientale.

Informazioni al link

www.corep.it/manager-sistemi-territoriali