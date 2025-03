Avventure all’aria aperta ed eventi fioriti: la primavera del Distretto Turistico dei laghi

La stagione della rinascita è alle porte, con la sua sinfonia di delicati ma vivaci spettacoli, colori e profumi che trasformano il paesaggio in un’autentica opera d’arte: e come vivere al meglio questo magico momento se non proprio all’aria aperta? Una meta ideale per gli amanti della natura, delle escursioni e delle proposte outdoor è il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, nell’alto piemontese, che offre esperienze uniche tutto l’anno ma che proprio in primavera sprigiona tutta la sua vitalità. Qui, il risveglio della natura offre infinite e caleidoscopiche opportunità active, dai trekking panoramici alle escursioni in bici immersi nel verde, tra i monti e lungo le rive dei laghi. A sbocciare non è solo la flora locale, ma anche molti e imperdibili eventi sempre all’aria aperta, da mercati e mostre dedicate ai fiori agli appuntamenti culturali, musicali e sportivi sui monti, nei parchi avventura o lungo le sponde dei laghi: autentiche occasioni per una scoperta del territorio in modalità slow, sincronizzandosi al ritmo dolce della natura.

“Aria aperta, contatto con la natura, montagna e lago: sono questi i leitmotiv delle vacanze di italiani e stranieri negli anni post pandemia sul territorio del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola” – spiega il Presidente dell’Agenzia Turistica Locale Francesco Gaiardelli – “Un trend che, come dimostrato dagli ultimi dati dell’Osservatorio Turistico Regionale del Piemonte, sembra essere costante, anche per l’imminente stagione estiva: la ricca offerta del nostro patrimonio naturalistico e sentieristico, i percorsi bike nella natura, gli eventi e le esperienze turistiche outdoor sono fondamentali per creare un legame autentico tra la nostra destinazione e i suoi turisti. Come Distretto Turistico dei Laghi, ci impegniamo sempre nel trasmettere valori come sostenibilità, autenticità, esperienze immersive e accoglienza attenta alle esigenze degli amanti delle vacanze all’aria aperta. Buona primavera!».

SLOW TREKKING AL RITMO DELLA NATURA

Il viaggio alla scoperta del Distretto Turistico dei Laghi non può che cominciare a piedi, lungo sentieri panoramici che attraversano rigogliosi boschi, antichi borghi, chiese medievali e scoperte culturali.

Per un mix di storia e natura, si può seguire la “Via delle Genti” da Cannobio a Cannero Riviera (7,5 km), lungo vie selciate immerse in boschi di castagni e querce. Questo trekking regala scorci mozzafiato sul Lago Maggiore, su cui entrambi i paesi si specchiano attraversando suggestive borgate come Solivo, Molineggi e Carmine Superiore, dove il tempo sembra essersi fermato. Tra ruderi avvolti dalla vegetazione e ponti in pietra, il sentiero conduce alla vista spettacolare dei Castelli di Cannero, che emergono dalle acque come antiche sentinelle. Arrivati a Cannero Riviera si può scegliere di rientrare in battello, ammirando la sponda da una prospettiva unica.

Spostandosi invece sul Lago d’Orta, un itinerario suggestivo è la tratta dell’anello del “Raggio d’Oro” tra Pettenasco a Legro (6 km): dal lungolago del primo paese, si sale dolcemente fino al Museo dell'Arte della Tornitura del Legno, passando poi tra boschi e borghi antichi come Miasino per arrivare infine a Legro, pittoresca frazione di Orta San Giulio, noto come il “Paese dipinto”, museo di arte urbana a cielo aperto per i suoi numerosi murales ispirati a film che videro il Lago d’Orta e il Verbano come cornice (“Orta mia”, “I racconti del Maresciallo”, “Il balordo”, “Una spina nel cuore”, “La voglia di vincere”, “Il piatto piange” e “La stanza del Vescovo”, per citarne alcuni). Si può poi tornare a piedi, in treno o proseguire fino a Orta San Giulio per prendere il battello.

Tappa, infine, anche al Lago di Mergozzo, tra i più puliti d’Italia, grazie al divieto d’uso di barche a motore. Lungo le sponde di questo gioiellino naturale, una piacevole e semplice camminata è il percorso da Mergozzo a Montorfano paese (3 km) lungo il “Sentiero Azzurro”: dal lungolago del borgo, ammirando il maestoso olmo secolare, ci si addentra nei vicoli acciottolati che conducono all’antica borgata del Sasso, per proseguire immersi nel verde fino al paese di Montorfano, sorto alle pendici dell’omonimo monte, famoso per il granito bianco (usato per la costruzione di importanti monumenti come le colonne di San Paolo Fuori le Mura a Roma), che regala incantevoli scorci sui laghi.

IN SELLA A CACCIA DI COLORI

Con i suoi scenari mozzafiato, questo territorio dell’alto piemontese è sempre più meta di avventure sulle due ruote: grazie all’infinita varietà di percorsi che si snodano tra monti, borghi e lungo specchi d’acqua, infatti, gli appassionati di ciclismo e mtb hanno a disposizione suggestivi tracciati adatti ad ogni livello.

Complessivamente facile e quasi pianeggiante è ad esempio la Ciclovia del Toce (47 km), un affascinante itinerario che si snoda da Domodossola al Lago Maggiore lungo il fiume Toce, il principale della Val d’Ossola, attraversando borghi, prati fioriti, coltivazioni ed alberi maestosi. L’itinerario può essere percorso interamente o suddiviso in tratti tematici: “In bici tra i borghi” da Domodossola a Vogogna, “In bici tra i boschi” da Vogogna a Ornavasso e “In bici tra i fiori” da Ornavasso alla Riserva Naturale di Fondo Toce nella splendida cornice lacustre di Verbania. Lungo quest’ultimo percorso è facile ammirare tra aprile e maggio azalee, rododendri e camelie tipiche del territorio. Inoltre, grazie alle stazioni ferroviarie lungo il tragitto, la Ciclovia è facilmente accessibile per chi desidera personalizzare la propria esperienza con una soluzione intermodale.

Verso la punta sud del Lago Maggiore, nell’entroterra aronese, si può pedalare nel Parco dei Lagoni di Mercurago (12,5 km), caratterizzato da prati e pascoli per l'allevamento di cavalli da corsa e ricco di tracce archeologiche, come il sito palafitticolo preistorico Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Il percorso è un anello lungo strade sterrate, campagne, pinete e fattorie, ammirando un castagno secolare e l’area archeologica.

Imperdibile poi, una tappa nel settore orientale delle colline che separano il Verbano (Lago Maggiore) dal Cusio (Lago d’Orta), noto come “Vergante” area famosa per la produzione di fiori pregiati come azalee, rododendri e camelie: una tradizione floricola riconosciuta con il marchio "Fiori Tipici del Lago Maggiore", che ne certifica l’eccellenza qualitativa. Un suggestivo percorso in bici in questa zona è quello del Giro del Vergante da Gignese ad Armeno (41 km): partendo dal paese di Invorio, questa pedalata ad anello si snoda su strade collinari con un susseguirsi di salite e discese, attraversando caratteristici paesi e offrendo viste mozzafiato sui laghi.

APPUNTAMENTI AL PROFUMO DI PRIMAVERA

La primavera 2025 si preannuncia ricca di eventi imperdibili nel Distretto Turistico dei Laghi, con un variegato mix di fioriture, appuntamenti culturali ed emozionanti sfide sportive, il tutto incorniciato dal suggestivo paesaggio in un tripudio di colori.

EVENTI FIORITI

FESTA DEGLI AGRUMI DI CANNERO (Fino al 23 marzo)

Piccolo ma incantevole, il borgo di Cannero Riviera (sempre detentore del riconoscimento di Bandiera Blu e Bandiera Arancione) è un’oasi di pace che si specchia sulle acque del Lago Maggiore. Dal clima mite, più mediterraneo che alpino, Cannero Riviera è noto per la sua antica tradizione agrumicola, che da quasi vent’anni viene celebrata in primavera con la vivace “Festa degli Agrumi”. Da sabato 15 a domenica 23 marzo, l’evento sarà un’occasione unica per scoprire la ricchezza e la varietà degli agrumi locali, grazie a una mostra principale, un’esposizione botanica e l’apertura di giardini privati, oltre a un fitto programma di eventi.

GIARDINI BOTANICI DI VILLA TARANTO

Immenso giardino botanico esteso su un'area di 16 ettari e dalla storia quasi centenaria, i Giardini Botanici di Villa Taranto a Pallanza (frazione di Verbania, sul Lago Maggiore) offrono la possibilità di percorrere un viaggio in paesi lontani attraverso la loro rigogliosa ed estremamente varia vegetazione. Dopo il periodo di chiusura invernale, finalmente questo gioiello riapre le porte al pubblico a partire da domenica 16 marzo, tutti i giorni, festivi inclusi, offrendo a migliaia di visitatori l'opportunità di scoprire il loro patrimonio naturalistico. La stagione primaverile si apre con la “Settimana del Tulipano” o "Festa delle Bulbose", evento imperdibile che si terrà da sabato 22 marzo a domenica 20 aprile durante il quale si potrà ammirare la magnifica fioritura policroma di oltre 80.000 bulbi, immergendosi in un percorso suggestivo tra colori e profumi.

CAMELIE IN MOSTRA DAL LAGO MAGGIORE AL LAGO D’ORTA (29-30 marzo, 5-6 aprile)

L’autentica Regina del Lago Maggiore è l’elegante camelia: qui, infatti, si trova la più alta specializzazione di coltivazione di questo fiore a livello europeo, con centinaia di varietà di piante dall’ampia gamma cromatica. Non stupisce quindi che tra i più attesi eventi dagli amanti del giardinaggio e della botanica ci sia la “Mostra della Camelia” di Verbania (nel weekend del 29-30 marzo), che da quasi sessant’anni celebra questo fiore con un'esposizione di oltre 200 varietà diverse nella splendida cornice della neoclassica Villa Giulia. Oltre alla mostra, i visitatori potranno partecipare a visite guidate nei giardini, parchi storici e vivai delle aziende floricole circostanti. Ma non solo Villa Giulia, anzi: anche lungo le passeggiate e nelle piazze di vari comuni del territorio si rende onore a questo gioiello botanico, come ad esempio alla “Festa delle Camelie” di Cannero Riviera (29-30 marzo) e alla “Mostra della Camelia e dei Fiori di Primavera” a Gozzano (5-6 aprile).

EVENTI CULTURALI

FESTIVAL MUSICA IN QUOTA (dal 1° maggio al 31 ottobre)

I suoni armoniosi e la pace dei panorami montani offrono di per sé straordinari concerti agli ascoltatori più attenti. Ma c’è un appuntamento che, rispettando l’essenza di questa magia, crea un connubio unico tra arte e natura, grazie ad esibizioni musicali tra le vette, gli alpeggi e i rifugi dell'alto Piemonte: si tratta di “Musica in Quota”, il festival che porta la grande musica in alta montagna (quest’anno da giovedì 1° maggio a venerdì 31 ottobre). Giunto alla sua 19° edizione, l’evento regala al pubblico un'esperienza unica e immersiva, unendo appuntamenti musicali gratuiti a emozionanti escursioni alla scoperta degli ambienti circostanti.

APERTURA DEI CASTELLI DI CANNERO (dal 1° giugno)

Quest’anno, l’Alto Verbano sarà palcoscenico di un’importante novità che andrà ad arricchire gli itinerari storico-culturali del Lago Maggiore: l’inaugurazione il 1° giugno dei Castelli di Cannero (territorialmente situati nel Comune di Cannobio). Dopo anni di lavori di restauro, saranno aperti al pubblico i resti delle fortificazioni su due dei tre isolotti rocciosi, di proprietà della famiglia Borromeo dalla metà ‘400: in particolare, la Rocca Vitaliana sull’isolotto più grande, simbolo del potere e del prestigio borromaici, ospiterà un museo interattivo che racconterà il passato di questo sito nel corso dei secoli.

EVENTI SPORTIVI

LAGO MAGGIORE HALF MARATHON (30 marzo, da Stresa a Verbania)

Immersi in paesaggi mozzafiato, la fatica si sublima trasformandosi in un’esperienza unica: per questo, la “Lago Maggiore Half Marathon”, competizione che, assieme alla Lago Maggiore Marathon, si è guadagnata il titolo di "gara con il percorso più panoramico d’Italia", attira atleti e appassionati di running da tutto il mondo. La 17ª edizione, in programma il 30 marzo, continua ad offrire ai partecipanti un’appassionante sfida vista lago, tra le città di Stresa, Baveno e Verbania, con un percorso scorrevole che permette di godere di viste spettacolari sui panorami lacustre e alpino.

VIBRAM TRAIL MOTTARONE (3 e 4 maggio, partenza da Stresa)

Per gli appassionati di trail running, la “Vibram Trail Mottarone” (3 e 4 maggio) rappresenta un’eccezionale opportunità “con vista” per mettersi alla prova in uno degli scenari più spettacolari della regione: il monte Mottarone, infatti, tra il Lago Maggiore e il Lago d'Orta, è considerato uno dei balconi naturali più belli d'Italia. Con partenza e arrivo da Stresa, sono previste corse per diversi livelli, con lunghezze e dislivelli diversi: la gara regina, di 75 km, è un inno alla resistenza umana e alla natura selvaggia, un’autentica avventura che si propone non come una semplice corsa, ma come un invito a scoprire questo angolo di paradiso tra laghi e monti.

PARCHI AVVENTURA, TRA NATURA E DIVERTIMENTO

Per una scarica di adrenalina più spensierata, senza dover affrontare gare competitive, il Distretto Turistico dei Laghi offre un’ampia scelta di parchi avventura immersi nella natura, perfetti per adulti e bambini: dall’Aquadventure Park di Baveno, con percorsi sospesi, paintball, falconeria e acquascivoli con vista sul Lago Maggiore, al Lago d’Orta Adventure Park "Le Pigne" di Ameno, tra ponti tibetani e voli tra gli alberi, oltre a proposte di escursioni di nordic walking, in bici e passeggiate a cavallo, ma anche il Praudina Adventure Park in Val Vigezzo e il Mottarone Adventure Park, con zipline e percorsi per tutte le età. Ad aprile riapriranno Wonderwood (con attesissime nuove attrazioni, tra cui il “Gruffalò Nature Discovery” e l’area acquatica AquaMarina) e Lago Maggiore Zipline ad Aurano, che continuerà a regalare forti emozioni con il suo volo a 120 km/h e che quest’anno celebrerà con eventi speciali il suo decimo anniversario.

Da provare in ogni stagione è la discesa panoramica vista lago ad Alpyland, spettacolare pista da bob su rotaia lunga oltre un km in vetta al Mottarone. Infine, una volta terminata la stagione invernale, le stazioni sciistiche di Domobianca365 a Domodossola e San Domenico Ski a Varzo si proporranno anche in veste primaverile con i loro parchi avventura e bike park, a cui si aggiungerà anche l’offerta della Piana di Vigezzo e del Mottarone, per divertirsi in montagna tutto l’anno.