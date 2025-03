L’azienda internazionale Olimac alla Mag di Savigliano per confermare il legame con il territorio (Video)

Olimac, presenza storica alla Mag di Savigliano, anche quest'anno non manca l'appuntamento per confermare il proprio legame con le sue radici e il territorio.

L'azienda di Margarita, azienda familiare nata negli Anni Sessanta, ha ampliato presto i propri orizzonti commerciali e oggi esporta il 98% della sua produzione, con una maggiore concentrazione negli Stati Uniti, dove viene prodotto il 40% del mais mondiale.



“Siamo i primi costruttori europei per quel mercato – spiega Francesco Imbimbo, responsabile commerciale Olimac Srl -, per noi una grande soddisfazione in quanto vengono riconosciute la superiore qualità e le prestazioni delle nostre macchine. Siamo l’unica azienda del settore che produce internamente tutti i pezzi delle macchine, con il risultato di ottenere una superiore qualità”.



Olimac, per la terza volta consecutiva alla Mag, si è aggiudicata il Premio Innovazione Tecnica: quest’anno con DragoGT con Andanatore, una macchina che con una sola passata raccoglie il mais e crea l’andana dei residui. Si dimezza così il lavoro e si incrementa il reddito agricolo.



Una vetrina quella della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola per presentare le ultime novità e i progetti per il futuro.