Con Lilt Vco visite ed esami per la prevenzione dermatologica

La Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Vco Aps Ets (Lilt Vco), come ogni anno ha organizzato, con il patrocinio del Centro Ortopedico di Quadrante e della Asl Vco, alcune giornate di prevenzione dermatologica grazie alla disponibilità del dottoressa Albertuzzi e del dottor Borghini nei mesi di marzo, aprile e maggio. Le prenotazioni rimarranno aperte fino ad esaurimento disponibilità. Potrà accedere alle visite, chi non è già all’interno di percorso dermatologico oncologico o di mappatura nevi. Le visite si svolgeranno in totale sicurezza rispettando le normative di prevenzione. Si potrà effettuare la visita attraverso una iscrizione o se sei già iscritto attraverso una donazione di 25,00 euro alla Lilt Vco Aps Ets. Per informazioni e contatti – numero unico di prenotazione: 327.4296759 dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 11.30.