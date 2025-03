L'incredibile popolarità dei portali di scommesse online di nuova generazione

Non c’è bisogno di essere un esperto analista per comprendere quanto si stia diffondendo, sia in Italia che in tutto il resto del mondo, il fenomeno dei portali di scommesse online. Ti basta, infatti, navigare un po’ in rete per osservare l’entità di questo trend. Ma ti sei mai chiesto cosa ci sia dietro alla crescente popolarità di casinò e piattaforme di betting virtuali? Senza dubbio lo sviluppo tecnologico e la nascita di app per dispositivi mobile sta giocando un ruolo cruciale.



Ma a ciò si aggiunge anche la sempre più ricca varietà di opzioni di scommessa, così come i vantaggiosi bonus di benvenuto offerti dalle piattaforme. Il bonus bet365, ad esempio, rappresenta un ottimo incentivo per gli appassionati di betting, dal momento che omaggia i nuovi iscritti con un bonus del 100% fino a 100€ sul primo deposito effettuato. Promozioni come queste, puoi immaginarlo, rendono particolarmente coinvolgente l’esperienza di scommessa online.

Puoi ben dire, insomma, che il betting in ambito internazionale sembra trainato da due fattori fondamentali: l’accessibilità e gli alti livelli di intrattenimento che ormai i portali next-gen sono in grado di offrire. Ma quanto è diffuso oggi il fenomeno dell’iGaming? E, soprattutto, quanto a lungo riuscirà tale fenomeno a mantenere il suo trend positivo? Diamo un’occhiata a qualche dato.

Scommesse online, a giocare è circa 1 italiano su 3

Prendendo in esame i dati relativi alla spesa e alla raccolta registrata negli ultimi anni, l’incessante diffusione del gioco online risulta ancora più evidente. Si stima, infatti, che il numero di italiani che hanno ammesso di aver giocato almeno una volta nella propria vita sia pari a 14 milioni e mezzo, circa il 36% della popolazione, e l’incidenza maggiore sembra riguardare principalmente l’area settentrionale dello stivale.

Si tratta di numeri incredibili, soprattutto se pensi che il gettito fiscale derivante dal gioco online è arrivato a triplicare soltanto tra il 2015 e il 2021. Questi dati, ovviamente, escludono i ricavi provenienti dal gioco fisico, che riguarda cioè l’utilizzo di slot machine, macchinette per il videopoker o i dispositivi VLT. Stando ad un report della CGIA di Mestre, infatti, il gettito dal betting online è passato da 212 milioni nel 2015 alla bellezza di 887 milioni nel 2021.

Come puoi immaginare, tuttavia, questo trend non ha subito alcuna battuta d’arresto negli anni successivi. Per quanto riguarda il 2024, infatti, la Stampa riporta che il gioco d’azzardo (incluso quello fisico) ha contribuito alle entrate erariali per un valore di ben 12 miliardi. Che ti piaccia o no, insomma, il settore delle scommesse sembra contribuire in maniera sempre più significativa anche sull’impatto economico e finanziario del Paese.

Lo sviluppo come guida dell’intero comparto

Come si diceva poco fa, a trainare il settore delle scommesse online è sicuramente l’incessante sviluppo tecnologico che stiamo vivendo negli ultimi 10 anni. Le piattaforme di gioco risultano essere sempre più accessibili, sia da dispositivi mobile che da postazione desktop, così come le opzioni di pagamento per effettuare depositi e prelievi sono sempre più intuitive ed efficienti.



I moderni sistemi di Intelligenza Artificiale, peraltro, integrati immediatamente dai principali portali di betting, stanno dando un enorme contributo per offrire agli utenti un’esperienza ancora più personalizzata e coinvolgente. Avrai notato, inoltre, che gli operatori di scommesse online si stanno facendo sempre più strada all’interno delle trasmissioni televisive o su portali di broadcasting come Twitch con pubblicità e sponsorizzazioni.

Tutte queste manovre hanno avuto l’effetto di rendere sempre più normalizzato il gioco online, dal momento che per anni questo genere di attività virtuali suscitava diffidenza e scetticismo da parte della platea italiana. Oggi, invece, sono tantissimi gli influencer che pubblicizzano piattaforme di gioco, realizzando dirette o addirittura rubriche periodiche condividendo in streaming le proprie attività di betting.

Le opzioni di scommessa preferite dagli italiani

A questo punto potresti chiederti quali siano le tipologie di gioco maggiormente preferite dai giocatori del nostro stivale. Uno degli ultimi report dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli può darti la risposta. Nel 2023, infatti, l’ente regolatore del gioco d’azzardo italiano ha evidenziato che circa il 48,5% degli utenti è interessato alle slot machine. Queste sono seguite immediatamente dai giochi di carte, anche quelli offerti in modalità live, che occupano il 16,2% del gioco online.

Le scommesse sportive, come puoi vedere, ammontano a circa il 10% della totalità delle scommesse effettuate sul territorio italiano. C’è da dire, però, che l’Agenzia delle Dogane riporta i dati relativi al gioco relativamente ai portali che operano per mezzo di una licenza italiana. Se volessi allargare la zona di interesse anche ai portali stranieri, cosiddetti non AAMS, tali cifre potrebbero aumentare in modo vertiginoso.

Per quel che riguarda le scommesse sportive, è interessante notare l’importantissimo successo dell’introduzione di opzioni di scommessa in modalità live e l’integrazione di nuove discipline che permettono di allontanarsi dai confini nazionali. La presenza di sport come il ping pong, il sumo o le freccette, considerati ancora come sport “esotici”, ha dato un impulso non indifferente al mercato del betting. E anche per questo settore, infatti, si evince una crescita incredibile che non sembra destinata ad arrestarsi nel breve periodo.

Portali di betting sempre più popolari. Cosa prevede il futuro?

Da molti demonizzato, da altri guardato con un certo scetticismo, il mercato del gioco d’azzardo online si sta letteralmente spianando la strada all’interno di moltissime economie internazionali. Il che è favorito, spesso, anche dagli stessi governi, dal momento che questo tipo di industria sembra aprire a grandissime opportunità di business.



Come hai visto, il gioco dà un importante contributo all’economia nazionale e, se praticato con misura, è un’ottima forma di intrattenimento. Considerate le numerosissime partnership che coinvolgono le società di betting, al momento, non si può che prevedere un futuro roseo per il mercato del gioco, almeno se si pensa ai prossimi 5-10 anni.



L’ambiente iGaming, anzi, risulta essere uno dei più ricettivi per quel che riguarda l’accoglienza e l’assorbimento di nuove tecnologie, il che non esclude sperimentazioni con i dispositivi VR e un uso ancora più consapevole dell’Intelligenza Artificiale. Ti chiedi, insomma, se il mercato delle scommesse è destinato a crescere nei prossimi tempi? La risposta è - e perdona il tremendo gioco di parole - “puoi scommetterci!”.