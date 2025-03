Rosa Ski Raid: Damiano Lenzi e Chiara Musso sul gradino più alto

Domenica 16 marzo si è disputata la 7° edizione della Rosa Ski Raid, gara di sci alpinismo ai piedi della parete Est del Monte Rosa, valida come prova di Coppa Italia Individual. Nel primo pomeriggio, in Kongresshaus, si sono svolte le premiazioni.

Diverse le autorità presenti: il presidente della Provincia Alessandro Lana, i sindaci Giovanni Consagra (Ceppo Morelli), Massimo Felisati (Vanzone con San Carlo), Pasquale Folchi (Crodo), gli assessori Giorgia Burgener di Macugnaga e Fausto Stoppini di Bannio Anzino.

Sul primo gradino del podio maschile è salito Damiano Lenzi originario di Ceppo Morelli, seguito da Riccardo Boscacci e da Marco Salvadori. In quella femminile ha chiuso al primo posto Chiara Musso, seconda Clizia Vallet e terza Lara Torgano.

Nella categoria U20 maschile vittoria di Oscar Tonietti, mentre per le donne successo di Silvia Boscacci. Nella categoria U18 uomini primo posto per Federico Pacchiarini e per Giorgia Pollini in quella femminile.

Alex Vavassori e Veronica Bandiera hanno trionfato negli U16. Vittoria per Riccardo Lanfranchi e Giulia Bertaccini negli U14. I più giovani a salire sul podio sono stati Louis Ratti e Marina Campana (U12).

“Nonostante le condizioni meteo sono soddisfatto della buona riuscita di questa edizione della Rosa Ski Raid - commenta Aldo De Gaudenzi, responsabile dello sci alpinismo- Sci Club Valle Anzasca, - buono anche il percorso, che abbiamo dovuto ridisegnare a causa del tempo, abbastanza tecnico, a volte costeggiava la pista da sci, ma quasi tutto fuori pista, ad eccezione di qualche rientro concesso dagli impianti”.