Smishing: la truffa tramite SMS. Ecco tutto quello che devi sapere

Lo smishing è una forma di phishing che avviene tramite SMS. Il termine deriva dalla fusione di "SMS" e "phishing", indicando una truffa informatica che utilizza messaggi di testo per ingannare le vittime. I truffatori inviano messaggi apparentemente provenienti da banche , corrieri, enti governativi o aziende note, cercando di convincere il destinatario a fornire dati sensibili o a cliccare su un link dannoso. Lo scopo principale dello smishing è ottenere informazioni personali, come credenziali di accesso, numeri di carte di credito o codici OTP, per poi utilizzarle in frodi finanziarie o furti di identità.

I messaggi di smishing spesso giocano sulla paura e sull'urgenza, inducendo le vittime a compiere un'azione immediata senza riflettere. Ad esempio, potrebbero avvisare di una presunta attività sospetta sul conto bancario, di una consegna fallita o di una promozione esclusiva che scade a breve. In realtà, i link contenuti in questi SMS conducono a siti web fraudolenti progettati per raccogliere informazioni personali.

Come distinguere un SMS truffa?

Riconoscere un messaggio di smishing è fondamentale per proteggersi da possibili frodi. In genere, gli SMS truffaldini presentano alcune caratteristiche ricorrenti. Uno degli indizi più evidenti è la presenza di errori grammaticali o ortografici, segno di una traduzione automatica o di una scrittura approssimativa. Inoltre, spesso utilizzano toni allarmistici o pressioni psicologiche, come "URGENTE! Il tuo conto sarà bloccato se non agisci subito!".

Un altro campanello d'allarme è la richiesta di dati personali o bancari tramite link. Le aziende affidabili e le banche non richiedono mai credenziali o codici di accesso via SMS. Inoltre, i link contenuti nei messaggi fraudolenti spesso contengono URL abbreviati o domini sospetti, diversi da quelli ufficiali delle aziende che dicono di rappresentare.

Se si riceve un SMS sospetto, è importante verificare direttamente con l'ente coinvolto. Contattare la banca o l'azienda tramite i canali ufficiali è il metodo più sicuro per accertarsi della veridicità del messaggio.

Cosa succede se si clicca su un link fraudolento?

Cliccare su un link contenuto in un messaggio di smishing può avere conseguenze gravi. Nella maggior parte dei casi, il link porta a una pagina web fasulla che imita quella di un servizio legittimo, inducendo l'utente a inserire dati sensibili. Una volta fornite le credenziali, i truffatori possono accedere ai conti bancari o ad altri servizi personali.

In alcuni casi, il link potrebbe avviare il download di malware sullo smartphone. Questo tipo di software dannoso può rubare dati, intercettare messaggi e persino consentire ai cybercriminali di prendere il controllo del dispositivo.

Se si sospetta di aver cliccato su un link malevolo, è fondamentale agire rapidamente. Cambiare immediatamente le password dei servizi coinvolti e attivare l'autenticazione a due fattori può limitare i danni. Inoltre, è consigliabile segnalare l'SMS truffa alla propria banca o all'azienda coinvolta, oltre che alle autorità competenti.

Cosa fare se si riceve un SMS sospetto?

Se si riceve un messaggio che sembra sospetto, la prima regola è non cliccare su alcun link e non fornire informazioni personali. Verificare sempre la fonte contattando direttamente l'azienda attraverso il sito ufficiale o il servizio clienti. Inoltre, è utile bloccare il numero del mittente e segnalare il messaggio agli organismi competenti, come la Polizia Postale o il proprio operatore telefonico.

Infine, per proteggersi dallo smishing, è consigliabile attivare strumenti di sicurezza come antivirus e filtri antispam per i messaggi. Essere consapevoli delle minacce e mantenere un atteggiamento vigile sono le migliori difese contro questo tipo di truffa.