Unione Industriale Vco, un incontro con l'assessore Tronzano sui bandi regionali dedicati alle aziende

Unione Industriale del Vco, al fine di assicurare alle aziende un quadro sui bandi regionali attualmente disponibili e di prossima apertura, ha organizzato, in collaborazione con regione Piemonte, un apposito incontro nel corso del quale interverrà l’assessore allo sviluppo delle attività produttive della regione Piemonte Andrea Tronzano, che avrà modo, unitamente alla sua struttura operativa, di delineare le linee di azione e di investimento all’interno del Pr Fesr 2021- 2027 e fornire una panoramica delle altre fonti di finanziamento regionale e delle strategie elaborate per il rilancio, lo sviluppo e il potenziamento di alcune filiere strategiche piemontesi.

Il convegno si terrà giovedì 20 marzo alle 15.30, presso Villa Pariani, sede di Unione Industriale Vco (in via Sironi 5 a Verbania) e vedrà, dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali, gli interventi dell’assessore Tronzano e del dirigente della direzione competitività di regione Piemonte, Paolo Furno. Agli imprenditori presenti, verranno illustrati i bandi Pr Fesr 2021-2027 per il sostegno agli investimenti e per l’accesso al credito, oltre alle altre opportunità di finanziamento regionale e alle azioni di supporto alla filiera aerospazio e all’automotive. Al termine degli interventi, verrà lasciato spazio alle domande dei partecipanti.