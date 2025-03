Il domese Claudio Fiora miglior barman italiano 2025

Successo per il domese Claudio Fiora, che nel corso dell’”Open world cocktail competition”, tenutasi a Cefalù, ha ottenuto il primo posto come miglior barman italiano e il secondo piazzamento nella competizione dedicata ai cocktail con il suo “Sweet Japanese Dream”. Fiora ha ottenuto, inoltre, il titolo di “Cocktail designer” realizzando uno scrigno con led per contenere le sue creazioni. “Ringrazio tutti i miei amici che mi hanno supportato e seguito fino in Sicilia e l’associazione Abs Professional, che è come una famiglia”.