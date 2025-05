I sapori del Gallo Nero dei fratelli Malvicini a Studio Aperto Mag FOTO E VIDEO

Il ristorante Gallo Nero di Montecrestese protagonista su Italia 1 in un servizio di Studio Aperto Mag. Le telecamere della trasmissione di Italia 1 sono tornate in Valdossola ancora una volta insieme al giornalista Beppe Gandolfo, per raccontare i sapori del ristorante dei fratelli Roberto e Moreno Malvicini.

Protagonisti del servizio alcuni piatti preparati dallo chef del locale Stefano Mariotti e dal suo staff, piatti della tradizione accompagnati dal re dei vini ossolani, il Prunent.

Ancora una volta una bella vetrina, non solo per il ristorante protagonista del servizio, ma per l'intero territorio ossolano che torna ancora una volta sulle reti Mediaset a dimostrazione dell'attenzione di Beppe Gandolfo, che collabora anche come editorialista per il nostro gruppo editoriale.

Ecco il video del servizio