Chiusura degli sportelli bancari, Uncem: "Servono risposte dagli istituti"

Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – torna a parlare di un fenomeno che si sta facendo sempre più insistente nei piccoli comuni e non solo: la chiusura degli sportelli bancari. “Attendiamo dagli istituti di credito e da Abi – si legge in una nota - delle risposte in merito ai piani di riorganizzazione e chiusura degli sportelli, rispetto i quali il presidente Marco Bussone ha chiesto uno stop e un dialogo più efficace con i sindaci e le comunità locali. Al momento, sulle chiusure previste gli enti locali hanno chiesto spiegazioni ai vertici locali e nazionali delle banche. Pochissime le aperture e le riflessioni da parte dei gruppi bancari”.

“Uncem ribadisce – prosegue la nota - che le banche devono fermare ogni chiusura. Alcuni parlamentari e anche consiglieri regionali hanno mosso istanze con interrogazioni e dichiarazioni pubbliche, ammonendo gli istituti che vogliono eliminare i presidi territoriali, chiedendo un passo indietro”.

Conclude l’unione: “Uncem è con i sindaci e con i sindacati nel ribadire il no all'eliminazione di servizi bancari dai territori, in particolare nei piccoli comuni. Molti sindaci hanno già previsto mobilitazioni in piazza con i cittadini e accanto a loro come Uncem azioneremo ogni opportunità istituzionale per evidenziare la contrarietà alla chiusura degli sportelli bancari, finalizzata solo a indebolire i tessuti sociali ed economici nelle aree montane e interne del Paese”.