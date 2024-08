Fondazione Cariplo, un bando per soluzioni innovative al rischio idrogeologico

È stato pubblicato il nuovo bando “Territori Sicuri – Studiare soluzioni innovative per le comunità a rischio frane o alluvioni” di Fondazione Cariplo, che intende sostenere ricerche in chiave locale per sviluppare e favorire l’adozione di soluzioni e strategie innovative per affrontare il dissesto idrogeologico. Saranno finanziati progetti di ricerca partecipata per prevenire, monitorare e gestire il rischio frane o alluvioni.

Il bando è rivolto a partenariati multistakeholder, composti da almeno un ente di ricerca e un ente pubblico locale, in grado di attivare tutte le competenze e le sensibilità utili per lo sviluppo degli interventi con l’obiettivo di migliorare il benessere e la sicurezza delle comunità. La scadenza è fissata il 25 settembre 2024 alle ore 17.00.

Lo strumento è parte di un intervento pluriennale più ampio articolato in due fasi. Nella prima fase, attraverso il bando, saranno identificati e sostenuti progetti pilot che svilupperanno soluzioni e strategie innovative per affrontare il rischio da frane o alluvioni in siti sperimentali. Dopo un monitoraggio attento e puntuale, nella seconda fase saranno sostenuti progetti fellow con l’obiettivo di estendere l’applicabilità delle soluzioni di maggior successo in contesti diversi. Nell’implementazione dell’intervento la Fondazione si gioverà anche del supporto delle Fondazioni di Comunità.

Stimolare una partecipazione attiva e consapevole delle comunità locali può quindi fare la differenza nella riduzione degli impatti del dissesto idrogeologico sui territori.