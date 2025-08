Ralpin anticipa lo stop al servizio ferroviario: 44 lavoratori a rischio nel VCO

Noi Moderati VCO esprimiamo forte preoccupazione per la decisione della società svizzera Ralpin di anticipare al 12 dicembre 2025 lo stop al servizio di autostrada viaggiante tra Friburgo e Novara. Il provvedimento, inizialmente previsto per fine 2028, rischia ora di avere pesanti conseguenze occupazionali per il nostro territorio.

I 44 lavoratori coinvolti, tutti macchinisti impiegati lungo la tratta Domodossola–Novara, sono residenti a Domodossola e nei comuni limitrofi: famiglie e professionisti del settore ferroviario che da anni contribuiscono con competenza e dedizione a un servizio strategico per la logistica del Nord Ovest.

L’anticipazione dello stop, motivata da criticità infrastrutturali e ritardi sul lato tedesco, non può ricadere su chi non ha alcuna responsabilità. È l’ennesimo caso in cui un territorio di confine rischia di pagare decisioni prese altrove, con impatti concreti sul piano sociale ed economico.

Per questo Noi Moderati VCO, in sintonia con i vertici nazionali del partito, chiederà l’apertura di un tavolo istituzionale in grado di scongiurare gli esuberi e individuare soluzioni alternative, stabili e sostenibili.

Riteniamo fondamentale che le trattative con i sindacati, già avviate, siano accompagnate da un impegno politico deciso e trasparente, per difendere i lavoratori e tutelare un comparto strategico per la mobilità delle merci in un’area già colpita da altre crisi industriali.

Noi Moderati VCO sarà al fianco dei lavoratori, delle loro famiglie e del territorio, perché nessuno resti indietro.