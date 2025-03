Prevenzione del rischio valanghe: addestramento congiunto in Val Loana FOTO E VIDEO

La prevenzione dei rischi, prima di tutto. Ieri in Valle Loana si è svolto un addestramento congiunto organizzato dalla Commissione Valanghe dell’Unione Montana Valle Vigezzo con il presidente Paolo Giovanola e i coordinatori tecnici della giornata Domenico Bottinelli (vicepresidente della commissione) e Mariano Melloni (esperto di neve e valanghe), con i carabinieri forestali del Vco, il soccorso alpino della guardia di finanza di Domodossola, il gruppo nivologi Est Monterosa e servizio valanghe italiano del Cai. Erano presenti 17 esperti in nivologia.

“L’obiettivo della giornata – spiegano gli organizzatori – era quello di effettuare dei rilievi stratigrafici del manto nevoso con tre postazioni diverse dove sono stati analizzati i vari strati: tipi di cristalli e dimensioni, temperature, contenuto di acqua, peso e durezza. Successivamente sono stati effettuati i test di stabilità con alcune prove di carico anche con un singolo sciatore. Queste giornate di addestramento permettono di affinare le tecniche e lo scambio di esperienze che già in altre occasioni hanno permesso di aumentare il livello di standardizzazione nelle suddette procedure”.

Non solo. “Questi rilievi itineranti – evidenziano – consentono di raccogliere dati durante tutta la stagione invernale contribuendo alla pubblicazione del bollettino valanghe nelle nostre montagne e valli del Vco, per la prevenzione degli incidenti in valanga, tema di attualità in questo periodo con le ultime nevicate e tenendo conto delle previsioni meteo del prossimo fine settimana, con un possibile aumento delle precipitazioni nevose a quote superiori i 1600 metri mentre a quote inferiori il manto nevoso esistente potrebbe appesantirsi a causa della pioggia, provocando distacchi consistenti spontanei”.