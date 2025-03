''Ridoniamo l'ex asilo di Prata alla collettività''

’’Ci gratifica molto andare a recuperare nei prossimi anni un edificio come quello di Prata e ridonarlo alla collettività sotto forma di un nuovo servizio, importante come quello dell’Arma dei carabinieri’’. Lo dice Luigi Spadone, presidente del Parco Val Grande, commentando la notizia che l’ex asilo vogognese diverrà una caserma per i forestali. L’associazione privata che gestiva il vecchio asilo aveva infatti deciso di cedere l’immobile a questo scopo. Operazione che si è conclusa in queste ore e anticipata ieri da Ossolanews.

‘’Questo - aggiunge Spadone – consentirà al reparto di avere una struttura maggiormente idonea comprensiva di un ricovero dei mezzi e, contestualmente, permetterà al Parco di avere maggior spazio a Villa Biraghi, utilizzando i locali lasciati liberi per altri servizi’’.

Soddisfazione viene espressa anche dal comandante del Reparto, il tenente colonnello Andrea Baldi: ‘’Ringrazio il comando dell’Arma, il ministero e il Parco che ha sposato il progetto dandogli nuovo impulso dopo che il ministero dell’Ambiente aveva trasferito una prima tranche di risorse che saranno destinate ai primi interventi. Questa collaborazione tra carabinieri, ente parco, comune di Vogogna e associazione contribuisce a delineare un rapporto di fiducia e di servizio nei confronti dell’ambiente e del cittadino che nel tempo viene via via consolidato’’.