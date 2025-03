Malesco, riuscito il test con l'eliambulanza in notturna VIDEO

A Malesco una base per il volo in notturna. Prove generali per l’eliambulanza che ieri sera per la prima volta ha effettuato un atterraggio in notturna in Valle Vigezzo, a Malesco.

Al campo sportivo del paese l’elicottero è arrivato da Torino poco dopo le 21. Presente il soccorso alpino e l’ambulanza della Valle Vigezzo, oltre al sindaco Enrico Barbazza e all’assessore Margherita Mazzetti. Grazie a questa nuova base potrà essere garantito anche in Valle Vigezzo l’intervento in notturna dell’eliambulanza.