Expo Italo-Svizzera, prosegue la ricerca di sponsor

Continua la ricerca di sponsor, da parte del comune di Domodossola, per l’Expo Italo-Svizzera che si svolgerà in città dal 13 al 22 settembre. L’amministrazione comunale cerca soggetti pubblici o privati, anche in forma associata.

Chi fosse interessato a proporsi come sponsor può presentare la propria domanda all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre il 27 giugno tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it oppure tramite servizio postale, corriere o a mano in municipio, specificando nell’oggetto “Avviso pubblico sponsorizzazioni finanziarie per la realizzazione dell’Esposizione Italo-Svizzera 2025”.

I dettagli per la presentazione delle domande sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito del comune.