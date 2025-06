Nuovi fondi per parchi, palestre e impianti sciistici

È stata approvata all'ultimo consiglio comunale di Domodossola un'importante variazione di bilancio che vede l'applicazione di 50mila euro dell'avanzo di amministrazione vincolato destinati a finanziare l'acquisto e la sostituzione di attrezzature ludiche al parco giochi di via Trieste.

La variazione presentata dall'assessore al bilancio Gabriella Giacomello prevede poi l'utilizzo dell'avanzo libero per 185mila euro destinato a finanziare per 75mila euro la manutenzione straordinaria delle palestre comunali mentre 110mila euro andranno a finanziare la quota per la compartecipazione al bando della regione Piemonte per la manutenzione degli impianti di risalita di Domobianca

In parte corrente vengono stanziate maggiori entrate per 310mila euro derivanti da trasferimenti da imprese per l'affidamento di incarichi relativi alla stesura del project financing per realizzazione dei parcheggi.

La variazione è stata approvata con i voti della maggioranza mentre si sono astenuti Simone Racco e Marco Bossi di Impegno Civico per Domodossola, Maria Elena Gandolfi della Lega, Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia e Claudio Miceli del Pd.

È stata inoltre approvata dal consiglio comunale la modifica del regolamento della Tari con l'integrazione che riguarda l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente sulla dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento. Sono state poi approvate le tariffe Tari e le scadenze per i versamenti da parte dei contribuenti.