Ultime emozioni in pista a Domobianca365

Lunghe giornate di sole, ancora molta neve in quota, aria pulita e sano divertimento. Sono le ultime chiamate per gli amanti dello sci e dello snowboard quelle di fine marzo. E Domobianca365 – la stazione sciistica ossolana a soli 90 minuti in auto da Milano e dai centri del nord ovest - è pronta ad accoglierli con l’apertura degli impianti da giovedì 27 a domenica 31 marzo.

Piste aperte per quello che potrebbe essere il weekend di chiusura delle emozioni sulla neve in questa stagione invernale. Molto dipenderà dalle condizioni meteo e soprattutto dalle temperature annunciate in rialzo nei prossimi giorni anche nei valori minimi.

Intanto però sciatori esperti alla ricerca di emozioni forti o principianti che vogliono provare le emozioni sulla neve aiutati dal sole primaverile potranno godersi le discese sulle piste di Domobianca365, pronte a regalare un fine settimana sulla neve. Ogni discesa sarà un piacere, tra panorami mozzafiato e neve perfettamente battuta, per concludere la stagione nel migliore dei modi.

Domenica 31 marzo programma speciale, con una giornata dedicata alla festa di fine corso dei bambini e delle bambine della Scuola Sci di Domobianca365. Durante la giornata, i piccoli sciatori potranno partecipare a gare organizzate, mettendo alla prova le loro abilità sulla neve. Inoltre, per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, sarà allestito uno spazio musicale con DJ set, regalando a tutti momenti di festa e divertimento.

Intanto a Domobianca365 si lavora già per la prossima stagione estiva, con un ricco programma di attività outdoor dedicate agli amanti della montagna e dell’avventura.

L'appuntamento è quindi per giovedì 27 marzo sulle piste innevate di Domobianca365 con impianti aperti dalle 8.30 alle 16.30, servizio noleggio, scuola sci e l’apertura dei tre ristori LuseBar, Baita Motti e SkiBar.