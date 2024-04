Con la parrocchia di Villadossola un pellegrinaggio da Sarria a Santiago

La parrocchia di Villadossola organizza, dal 9 al 16 settembre, il pellegrinaggio da Sarria a Santiago. Poco più di 114 chilometri che permettono di essere certificati come pellegrini.

È previsto il viaggio in aereo e trasferimento a Sarria, poi i pellegrini dovranno percorrere 20 o 30 km al giorno lungo la parte finale del bel Cammino Francese su strade sterrate, con lievi pendenze. C'è la possibilità di trasporto in taxi in caso di eventuali difficoltà.

Pernottamento e mezza pensione in hotel a 2 o 3 stelle. Trasporto bagagli da un hotel all’altro e guida locale. La quota è di 1550/1600 euro a testa, a seconda del numero di partecipanti.

Per informazioni e programma completo è possibile contattare il parroco don Massimo al numero 342 1405535. Il programma è disponibile, inoltre, nella chiesa di Cristo Risorto.