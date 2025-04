Con i ponti del 25 aprile e 1° maggio riparte la stagione estiva di Domobianca365

Solo poche settimane dopo la conclusione di una stagione invernale da record, Domobianca365 è pronta a ripartire con l’offerta estiva per appassionati di montagna e famiglie. Da venerdì 25 aprile saranno aperti, durante i fine settimana e i giorni festivi, il Kinder Park, il Parco Avventura, l’emozionante tubing e il servizio di Bike Shuttle per gli appassionati di mountain bike. Dal prossimo fine settimana riapertura anche per LuseBar dove venerdì 25 aprile sarà allestita la grigliata con le specialità di carne nostrana cotte sulla brace.

La località turistica ossolana darà così l’avvio alla stagione estiva con un programma identico anche per il lungo ponte del 1° maggio.

Il Parco Avventura di Domobianca365 è certamente uno fra i più emozionanti della Alpi occidentali. Con quattro percorsi, di cui uno accessibile alle persone con disabilità, promette divertimento in piena sicurezza per tutti. Il percorso verde è dedicato ai più piccoli, con 15 passaggi a un'altezza massima di 150 cm. Bambine e bambini con la loro imbragatura potranno apprendere, insieme ai genitori che li possono seguire da terra, i rudimenti dei passaggi sospesi, per un’esperienza unica ed esaltante. Più lungo e completo il percorso blu da cui si può passare al percorso giallo che sale in altezza e presenta carrucole, ponti e passaggi sulle corde. Completamente accessibile, anche alle persone con disabilità, il percorso può essere affrontato su una carrozzina e passaggi su corde, reti, tronchi, mini zip line e tyrolienne.

Per i più esperti il percorso rosso, adatto anche agli adulti, offre cammini sui tronchi sospesi a un'altezza fra i 10 e i 12 metri. Il finale è di quelli che si ricordano con il lancio nel vuoto da una piattaforma posta a un’altezza di 11 metri, una sorta di mini bungee jumping da provare e riprovare, o in alternativa una emozionante zipline che attraversa i prati di Domobianca di fronte al LuseBar. L’arrivo della pista Prati è sede del tubing spettacolare e divertente, particolarmente apprezzato tra i giovani che scendono lungo il tracciato adatti anche ai bambini più piccoli.

Durante tutto il mese di maggio Parco avventura, bike shuttle, kinder park, tubing saranno aperti nei fine settimana con il ristoro LuseBar aperto tutti i giorni. Si arriverà così al 24 maggio, giornata in cui a Domobianca365 si svolgerà l’attesissima Vertical Race, gara del circuito Skyrunner National Series su un percorso di 3,5 km e dislivello di 770 metri. Si partirà dall'Alpe Lusentino a 1080 metri per arrivare al traguardo posto sotto la Croce del Moncucco a 1800 mt di altezza, passando per l’Alpe Foppiano, il muro Torcelli e l'Alpe Casalavera.

Tutto il personale di Domobianca365 è pronto ad accogliere i turisti e gli innamorati della natura e della montagna in un ambiente incontaminato, vicino alla città ma lontano dei ritmi frenetici e dal caos per trascorrere momenti di gioco, divertimento con la propria famiglia e con gli amici.