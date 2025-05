Distretto turistico, una primavera di eventi per tutti i gusti

Con l’arrivo della primavera sono numerose le esperienze offerte dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola per vivere il territorio tra natura, escursioni, eventi, sport e molto altro.

Tra i numerosi eventi in programma la nuova edizione del festival Musica in quota, in programma dal 1° maggio al 31 ottobre: la rassegna, giunta alla sua 19esima edizione, prevede tanti appuntamenti che uniscono la grande musica alle escursioni tra vette, alpeggi e rifugi del Vco.

Sempre all’inizio di maggio, sabato 3 e domenica 4, è in programma un appntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati di corsa in montagna, il Vibram Trail Mottarone. Una gara di ben 75 chilometri con partenza e arrivo a Stresa, su un percorso tra i più panoramici d’Italia, sulle alture tra il lago Maggiore e il lago d’Orta. Oltre alla gara regina sono previste diverse distanze più brevi, per dare spazio ad atleti di tutti i livelli.

Parlando sempre di sport, il 24 maggio si corre la Domobianca Vertical Race, una gara del circuito Skyrunner National Series su un percorso verticale che porta dall’alpe Lusentino alla cima del Moncucco.

Per gli appassionati di storia e cultura, invece, un nuovo appuntamento da non perdere. A partire da giugno l’offerta di Terre Borromeo si arricchisce con l’apertura dei Castelli di Cannero, un nuovo itinerario alla scoperta dei resti delle fortificazioni erette sugli isolotti rocciosi sul lago Maggiore, dal ‘400 di proprietà della famiglia Borromeo.