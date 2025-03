Lavoro, le opportunità della settimana nel Vco

Il Centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

• 130615 Per famiglia di Bee si ricerca 1 assistente familiare per 6 ore al giorno per cinque giorni a settimana. Richiesto supporto per le pulizie domestiche, preparazione pasti, spesa, compagnia a signora di 95 anni autosufficiente con lievi problemi legati alla memoria. Richiesta patente B, empatia e pregressa esperienza.

• 130600 Per albergo-ristorante sull’isola pescatori si ricerca per la stagione estiva 1 receptionist per 16 h a settimana: 2giorni full-time 9-18. Richiesta conoscenza inglese e francese, buon uso pc.

• 130638 Ristorante situato ad Alpe Devero cerca personale per sala, cucina e pulizie, anche alla prima esperienza, motivato e predisposto al contatto con i clienti. Offriamo contratto stagionale da giugno a ottobre, vitto e alloggio, con flessibilità lavorativa. Retribuzione da definire in base all'esperienza.

• 130538 Azienda di Vignone che installa impianti idrotermosanitari cerca un/a operaio/a da inserire in tirocinio. Orario 8.00-12.00 e 13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Sede lavoro cantieri nel Verbano. Rimborso 800-1000eu in base al profilo.

• 130526 Per mensa scolastica di Oggebbio si ricerca aiuto cucina/scodellamento. Pregressa esperienza, patente B, attestato Haccp. Contratto a termine fino a fine giugno con possibilità di rinnovo da settembre. Orario 8.00-15.30 lun-ven.1200€ mensili

• 127549 Per azienda di Verbania si ricerca autista patente C, Cqc per consegna pasti presso i 3 ospedali della provincia 8.00-14.30 da lunedì al venerdì. Contratto a termine.

• 130413 Per struttura alberghiera di Premeno si ricerca un/una cameriere/a ai piani. Rifacimento, pulizia stanze e parti comuni. Contratto di 7 mesi da aprile a ottobre orario 8.00-12.00 sei giorni su sette

• 129650 per farmacia di Baveno si ricerca un/una farmacista laureato e iscritto all’albo. Preferibile conoscenza inglese e/o francese/tedesco. Offresi sia full time che p.time.

• 130162 Per importate azienda del settore cartotecnico di Omegna si ricerca 1 manutentore elettrico. Autonomia ed esperienza nella mansione: capacità di lettura schema elettrico, diagnosi e risoluzioni problematiche sia sull’impianto dell’azienda sia sui macchinari. Full time su 3 turni, contratto indeterminato.

• 130136 Per cantiere nautico di Verbania si ricerca un addetto/a al rimessaggio barche per la stagione estiva. Offresi un ct a termine. Full time 48h settimanali. Lavoro nei festivi.

• 130456 Azienda tessile ad Anzola d'Ossola cerca sarto/a di confezione per analizzare e ottimizzare i tempi produttivi. Preferibile esperienza pregressa, capacità di analisi, precisione e conoscenza base di inglese e francese. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova o apprendistato per profili junior.

• 130419 Bar Ricevitoria di Domodossola cerca apprendista barista full time, 40 ore settimanali su turni compresi weekend e festivi. Richiesta disponibilità a lavorare su turni, flessibilità e autonomia negli spostamenti. Retribuzione di 1350€.

• 130334 Impresa edile zona Ossola cerca geometra diplomato, minima esperienza nei cantieri buona volontà per imparare a gestire e organizzare i lavori. Ottimo uso Pc, Cab, patente B indispensabile. Contratto iniziale di tre mesi full time, possibile stabilizzazione dopo una valutazione iniziale. Retribuzione di partenza almeno 1400,00 € mensili.

• 130289 Officina a Omegna cerca gommista preferibilmente con esperienza nel montaggio/smontaggio pneumatici e meccanica leggera. Richiesta serietà, precisione e attitudine ai lavori manuali. Contratto a tempo determinato, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Orario full-time.

• 130192 Azienda edile di Mergozzo specializzata in ponteggi cerca 3/4 apprendisti per attività di montaggio e smontaggio ponteggi, movimentazione e trasporto materiali, carico e scarico. Richiesta prestanza fisica e buona manualità. Contratto di apprendistato, orario full time.

• 130185 Studio commercialista di Santa Maria Maggiore cerca addetto/a alla contabilità e alle dichiarazioni fiscali. Si richiedono esperienza pregressa, diploma di Ragioneria o laurea affine, conoscenze di base in contabilità e degli strumenti informatici. Contratto full time 8-18.

• 130128 Rivenditore di sistemi industriali, bilance da negozio e registratori di cassa per industria alimentare ricerca un tecnico per installazione, manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature. Sede a Omegna, orario full time. Richiesta patente e diploma.

• 129984-129986 Ristorante di Premia cerca 2 camerieri di sala e 1 aiuto cuoco. Preferibile esperienza pregressa, conoscenza di italiano e inglese. Contratto part-time a tempo determinato, orario dalle 10.00 alle 15.00.

• 129982-129983 Ristorante a Crevoladossola cerca 1 cameriere/a e 1 aiuto cucina/lavapiatti Preferibile esperienza o formazione attinente. Lavoro part-time (24 ore settimanali), venerdì, sabato e domenica, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta autonomia negli spostamenti e serietà.

• 129980 Ristorante di Malesco cerca da aprile a ottobre 2025, 1 cameriere/a, richiesta minima esperienza, buona volontà e disponibilità al lavoro anche nei festivi. Contratto a tempo determinato di almeno 30 ore settimanali, autonomia negli spostamenti, 1250,00 netti mensili oltre a straordinari, 13^ e 14^.

• 129566 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca cameriere/a di sala per accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizia. Si valutano profili junior o senior con esperienza minima e autonomia negli spostamenti. Orario: mercoledì-venerdì 18:00-21:00, sabato e domenica 12:00-15:00 e 18:00-22:30. Contratto e stipendio commisurati all’esperienza. Non si offre alloggio.