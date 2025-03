Turismo sostenibile: la Camera di Commercio lancia il progetto "SustainEvents"

Rafforzare la cultura e il turismo sostenibile promuovendo la sostenibilità ambientale, sociale e di governance di grandi eventi culturali e sportivi, anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi di viaggiatori. È questo l’obiettivo di SustainEvents, il progetto finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027 e che è stato presentato nella sede di Baveno della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Concretamente, il progetto servirà a definire un modello condiviso e replicabile di progettazione e di valutazione di impatto degli eventi, ispirato a criteri di rispetto dell’ambiente, delle persone e delle organizzazioni. Al termine dei 36 mesi previsti, almeno quattro organizzatori di eventi saranno in grado di applicare il modello, che prevede il coinvolgimento dell’intera filiera turistica nell’area transfrontaliera, e molte di più saranno le organizzazioni che, grazie alle azioni di formazione, accompagnamento e condivisione, conseguiranno una certificazione ambientale o di sostenibilità, ponendo così le basi per una connotazione davvero sostenibile e inclusiva dell’offerta turistica del territorio.

“Le imprese turistiche dell’area transfrontaliera che comprende Alto Piemonte, Ticino e Varesotto – commenta il presidente dell’ente camerale, Fabio Ravanelli – avranno a disposizione uno strumento di innovazione virtuosa che potrà favorire la crescita della filiera e rappresentare un’importante leva promozionale. Applicare pratiche ambientali, di attenzione alle diversità e di coinvolgimento delle comunità locali può rendere ulteriormente attrattivo un evento e, per il suo tramite, un intero territorio, perché la sensibilità delle persone su questi temi è sempre più alta. Siamo orgogliosi che la Camera di Commercio, insieme ai partner italiani e del Canton Ticino, possa dare il suo contributo in maniera attiva all’evoluzione dell’offerta turistica e culturale locale aggiornata alle più recenti esigenze del pubblico”.

All’avvio del progetto, oltre al presidente Ravanelli, sono intervenuti Tiziana Piodi, project officer segretariato congiunto del programma Interreg Italia Svizzera; il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni; Fiorenza Ratti del dipartimento delle finanze e dell'economia del Canton Ticino e Paolo Balzardi del settore coordinamento programmi europei di cooperazione transfrontaliera della regione Piemonte.

A illustrare il progetto sono stati Cristina D’Ercole, vicesegretaria generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e Gianfranco Bettoni di Iag Register Ag, i due enti capofila del progetto rispettivamente per la parte italiana e per quella elvetica. Un approfondimento sulle modalità di progettazione del modello “High Sustainability Events”, che verrà sviluppato nell’ambito del progetto, è stato invece affrontato da Marella Caramazza di Istud srl, partner italiano cui è affidata la direzione scientifica del progetto.

Il progetto coinvolge un ampio partenariato, che per l’Italia, oltre a Istud, vede la presenza di Camera di Commercio di Varese, Distretto Turistico Laghi, Atl Terre Alto Piemonte e Fondazione Tones on the Stones; per la Svizzera invece partecipa Aiep - Avventure in Elicottero Prodotti. Il contributo e il ruolo di ciascuno di essi sono stati illustrati nel corso dell’incontro dai rispettivi rappresentanti Marianna di Salle, Francesco Gaiardelli, Raffaella Afferni, Maddalena Calderoni e Claudio Prati, introdotti da Caterina Soldi di Cottino Social Impact Campus.

SustainEvents intende proseguire le linee di sviluppo del turismo sostenibile nel territorio transfrontaliero avviate nei precedenti progetti Amalake e Incontrarsi Senza Confini, che avevano portato, rispettivamente, alla certificazione di sostenibilità di sette eventi sportivi e culturali e alla certificazione di gestione ambientale delle principali strutture ricettive del lago Maggiore attive nel settore congressuale.

Il nuovo progetto, il cui budget per la parte italiana supera 1,5 milioni di euro, si articola in cinque azioni principali: si partirà dall’analisi e dalla mappatura delle principali pratiche e certificazioni di sostenibilità in uso in Svizzera e in Italia, per poi passare alla formazione degli operatori turistici dei settori cultura e turismo, accompagnandoli nei percorsi di certificazione, anche attraverso un bando per la fornitura di servizi mirati di consulenza.

Verrà inoltre realizzata una community digitale tramite il portale www.illagomaggiore.it sulle tematiche Esg con i partecipanti e gli stakeholders per facilitare la ricerca di altri soggetti da coinvolgere nell’organizzazione di eventi sostenibili, anche facendo rete con i partner di altri progetti Interreg finanziati sullo stesso obiettivo del turismo sostenibile.

In programma anche una serie di attività di promozione, in particolare attraverso fam trip per giornalisti e buyer, e comunicazione per dare visibilità al territorio e ai risultati del progetto, a cui si aggiunge l’organizzazione di eventi congiunti transfrontalieri, monitorati in base agli indicatori definiti per validare il modello.

Per le aziende del settore turistico e culturale interessate a partecipare alle azioni progettuali è possibile ottenere informazioni più dettagliate scrivendo all’indirizzo e-mail promozione@pno.camcom.it o tramite il sito web www.pno.camcom.it.