Festa di primavera con la marcia dei topolini

Saranno in tanti, tutti colorati e festanti, sabato 29 marzo per la "Marcia dei topolini" organizzata da Fian Bicincittà: l'appuntamento, che era previsto per sabato scorso ma è stato rinviato a causa del maltempo, è per le 15.30 presso i giardini pubblici di Via Volta, dietro la caserma della Guardia di Finanza.

Tutti insieme si pedalerà per la città fino a giungere in piazza Mercato. Chi lo vorrà potrà anche portare gli strumenti musicali per far sentire a tutta la città l'arrivo della primavera. L'evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola.