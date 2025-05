Ancora lavori sulla linea Domodossola-Milano: treni fermi per il ponte del 1° maggio

Nuovo ponte di primavera, nuovi disagi per chi viaggia in treno sulla tratta Domodossola-Milano. Dopo l’interruzione del servizio per il ponte del 25 aprile, anche per il 1° maggio sono previsti lavori lungo la linea ferroviaria. Secondo quanto annunciato da Trenord, infatti, dal 1° al 4 maggio a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende, i treni delle linee Milano Centrale – Domodossola e Milano Porta Garibaldi – Arona/Domodossola circolano solo tra Milano e Gallarate (ad eccezione dei treni “RE” 2414 e 2415 che circolano tra Milano Centrale e Busto Arsizio). Interrotto, invece, il tratto tra Sesto Calende e Gallarate, per cui sarà istituito un servizio di bus sostitutivi.

Da Domodossola a Sesto Calende i treni modificano la numerazione e, per garantire l’interscambio treno – bus – treno, i treni che arrivano a Domodossola posticipano di 35 minuti l’orario di partenza da Sesto Calende, mentre i treni che partono da Domodossola anticipano di 35 minuti l’orario di partenza da Domodossola.