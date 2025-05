Incidente ad Anzola, traffico bloccato sulla superstrada

Due chilometri di coda, con un’attesa di circa mezz’ora, sulla superstrada del Sempione a causa di un incidente. Due auto si sono scontrate all’altezza di Anzola, dove è presente un restringimento della carreggiata, in direzione sud.

Secondo le prime ricostruzioni, le auto si sarebbero scontrate proprio all'ingresso del restringimento. Una Bmw si sarebbe immessa ad alta velocità nella corsia unica, dove però stava già transitando una Hyundai Tucson. Nello scontro, quest'ultima ha riportato ingenti danni alla fiancata e una gomma esplosa, mentre la seconda è finita diversi metri più avanti. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto è già arrivata un’auto medica e sono in arrivo i carabinieri per i rilievi del caso e il carro attrezzi per rimuovere dalla carreggiata le auto coinvolte. Attualmente, dunque, la superstrada è bloccata e si consiglia di utilizzare la viabilità alternativa.