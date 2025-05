Svizzera, linea ferroviaria interrotta tra Visp e Sider

Si lavora in Svizzera per sostituire il ponte ferroviario sul fiume Turtmänna. Dicono dalle Ferrovie Federali: ‘’I lavori di costruzione stanno entrando nella loro fase finale con la messa in servizio del nuovo ponte e la demolizione della vecchia struttura. Pertanto la linea ferroviaria rimarrà chiusa nel fine settimana del 3-4. Maggio tra Visp e Siders. Saranno in funzione autobus sostitutivi del trasporto ferroviario’’.

Il ponte ferroviario sul Turtmänna è giunto al termine della sua vita utile. Per questo motivo le Ffs lo sostituiranno. I lavori sono iniziati nell'ottobre 2023 ma questo fine settimana verranno rimossi i ponti temporanei sotto i quali è stato costruito il nuovo ponte Turtmänna.

Un intervento da 10 milioni di franchi svizzeri. I lavori richiedono l'interruzione del traffico ferroviario tra Visp e Siders per il traffico a lunga percorrenza e tra Gampel-Steg e Leuk per il traffico regionale dalle ore 1:00 di sabato 3 maggio alle 4:00 di lunedì 5 maggio.

I treni cancellati tra Visp e Siders (in tarda serata da Briga) saranno sostituiti da autobus sui servizi a lunga percorrenza con fermata a Leuk; Nel trasporto regionale, i treni tra Gampel-Steg e Leuk con fermata a Turtmann saranno sostituiti da autobus. Si prevede che i tempi di percorrenza saranno più lunghi di circa 30 minuti.