Il Cai Macugnaga si è riunito per l'elezione del nuovo consiglio direttivo

Sabato 29 marzo, presso la Kongresshaus di Staffa, si è svolta l'annuale assemblea ordinaria della sezione Cai di Macugnaga. Il presidente uscente, Davide Rabbogliatti e il vice Flavio Violatto hanno introdotto la serata che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di soci.

La presidenza dell'assemblea è stata attribuita, con un’ovazione di applausi, al socio onorario Teresio Valsesia e nel corso dell’evento sono state presentate le attività del 2024 e i progetti dell'anno in corso. In particolare, ampio spazio è stato dato alla visione del bilancio consultivo 2024 e al bilancio preventivo 2025; entrambi approvati all'unanimità.

Sono state consegnate le aquile d'oro ai numerosi soci venticinquennali, cinquantennali e settantenni ed è seguito un momento di "silenzio" a ricordo di soci, benefattori e sostenitori andati avanti. Ad essere premiati come soci benemeriti per l'anno 2024 sono stati Rosangela Pirazzi Cresta e Renato Cresta, i quali hanno ripercorso la loro vita al servizio di Macugnaga e della Valle Anzasca, oltre che della montagna tutta. Ampio spazio è stato data alle associazioni legate al Cai Macugnaga, in particolare l'associazione “La Valle del Rosa” presieduta da Diego Tonietti e con la quale la sezione ha sempre raggiunto importanti risultati e sicuramente molti altri seguiranno nel prossimo futuro; ma anche il Coro Monterosa, il Soccorso Alpino, I Figli della Miniera, il periodico di cultura alpina Il Rosa, la comunità Walser, il Club dei 4000 e molte altre ancora.

La serata è stata anche l'occasione per presentare un filmato, realizzato dalla "Valle del Rosa", con le immagini degli 8 bivacchi e rifugi del Cai Macugnaga, che nel 2025 saliranno a 9. Un momento dell’assemblea è stato dedicato alle elezioni per il nuovo consiglio direttivo della sezione e ora si attende la prima riunione per conoscere i nuovi componenti e le relative deleghe.

“Il Cai Macugnaga non è formato solo da 13 consiglieri, ma da quasi 900 soci, ognuno dei quali può contribuire alla crescita della sezione e alla "manutenzione" della nostra Valle. Siamo sempre alla ricerca di volontari e aspettiamo tutti in sede per nuovi e importanti progetti”, commentano dal Cai Macugnaga.