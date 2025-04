Fondazione Comunitaria Vco, presentati i bandi per il 2025

La Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico ha pubblicato i Bandi 2025 per un ammontare di 520mila euro, messi a disposizione dalla Fondazione Cariplo. Di seguito l’elenco completo dei nuovi bandi per l’anno in corso.

Il bando For Funding, per un totale di 120mila euro, è riservato a enti privati senza finalità di lucro che intendano promuovere campagne di raccolta a sostegno di progetti nei diversi ambiti di intervento della Fondazione Comunitaria (ad eccezione dell’acquisto di automezzi). Per essere ammessi ai benefici del bando, i progetti dovranno avere un costo minimo di 20mila e massimo di 60mila euro. Le progettualità valutate più promettenti verranno pubblicate prioritariamente sul sito For Funding, la piattaforma di raccolta fondi del gruppo Intesa Sanpaolo. I progetti che raggiungeranno l’obiettivo di raccogliere tramite donazioni della comunità il 50% del costo previsto, beneficeranno del raddoppio di quanto raccolto grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico.

Il bando Cultura Annuale, con un budget di 40mila euro, ha lo scopo di sostenere iniziative di carattere artistico-culturale da realizzarsi nel territorio della provincia del Vco nel corso dell’anno 2025. Il contributo richiesto non potrà superare il 60% del costo totale del progetto e non potrà essere superiore a 8 mila euro. Non sono ammessi i Comuni aventi popolazione superiore a 5mila abitanti. La scadenza è fissata alle 17.00 del 15 maggio.

Il bando Sociale e Formazione ha un budget di 150mila euro e sostiene progetti di interesse generale nel settore dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della formazione. Il contributo richiesto non potrà superare il 60% del costo totale del progetto e non potrà essere superiore a 10 mila euro. Il bando scade alle 17.00 del 9 ottobre.

Il bando Piccoli Progetti, per un totale di 70mila euro, si rivolge a enti privati senza finalità di lucro con entrate annuali inferiori a 20mila euro e i comuni con popolazione inferiore ai duemila abitanti al 31 dicembre 2024. Il contributo richiesto non potrà superare il 70% del costo totale del progetto e non potrà essere superiore a 4mila euro. Il 70% del contributo sarà anticipato in fase di accettazione contributo; il 30%, sarà liquidato a saldo. Il bando prevede due scadenze: alle 17.00 del 15 maggio e alle 17.00 del 9 ottobre.

Infine, il bando Cultura Biennale 2026-2027, con un budget di 140mila euro, per sostenere iniziative di carattere artistico-culturale da realizzarsi nel territorio della provincia del Vco nel corso degli anni 2026 e 2027. Il contributo richiesto non potrà superare il 60% del costo totale del progetto, non potrà essere superiore a 8mila euro per iniziative a valere solo sull’ anno 2026 e non potrà essere superiore a 16mila euro per iniziative a valere sugli anni 2026 e 2027. Il budget potrà essere incrementato sulla base delle risorse disponibili nel Bilancio 2026. La scadenza è fissata per le 17.00 del 26 febbraio 2026.

I regolamenti completi dei bandi sono disponibili sul sito della Fondazione Comunitaria del Vco.