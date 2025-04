Soccorso Alpino, bilancio positivo per il Winter Mountain Rescue Course

Questo fine settimana Macugnaga ha ospitato la quarta edizione del “Winter Mountain Rescue Course”, un’attività formativa avanzata di soccorso alpino invernale rivolta a tecnici e sanitari del Cnsas provenienti da tutta Italia.

“Il corso è andato bene e siamo stati fortunati, perché il tempo ci ha dato una grossa mano anche se abbiamo dovuto spostare all’ultimo momento i campi portandoli dal Moro al Belvedere, perché le previsioni davano vento forte come poi si è avverato”, afferma Giulio Frangioni, vicepresidente del Cnsas piemontese. “Gli allievi e i docenti sono stati motivati e il lavoro molto buono. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato: gli impianti di risalita, gli albergatori e l’amministrazione comunale”.

“Sono stati circa 35 i partecipanti – prosegue Frangioni - e durante questi giorni si è svolta anche una riunione che ha coinvolto una decina di persone. Bisogna sottolineare che nel fine settimana sono state mobilitate circa 80 persone; presente anche il Sagf e quando abbiamo fatto le prove simulate anche sei cinofili. Inoltre, sabato è stato impiegato anche l’elicottero per il trasporto delle persone e nella Kongresshaus di Staffa alcune ditte hanno presentato delle novità e del materiale tecnico sanitario. In questa occasione, come Soccorso Alpino Piemontese, abbiamo distribuito alle stazioni dei defibrillatori portatili che facevano parte di un progetto sanitario piemontese”.