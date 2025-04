Furto con spaccata all'autolavaggio di Mergozzo

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti per un sopralluogo dopo il furto ai danni di un autolavaggio di Mergozzo. I ladri hanno danneggiato la cassa automatica ed asportato soldi per un valore di 220 euro. Sono in corso accertamenti per risalire all’autore del reato. Non sarebbe il primo episodio di furto ai danni dello stesso lavaggio.