Una bottiglia incendiaria lanciata sul campo da basket del Badulerio FOTO

Un grave atto vandalico ha colpito il nuovo campetto da basket del Badulerio a Domodossola, inaugurato appena un mese fa e già diventato punto di riferimento per gli appassionati della zona. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, intorno a mezzanotte, alcuni ragazzi si sono introdotti nell’area in bicicletta, lasciando segni evidenti sul terreno di gioco. Poco dopo è stata lanciata una molotov artigianale – una bottiglietta riempita di alcol – che ha innescato un incendio danneggiando la superficie del campo.

La struttura, costruita con materiali plastici tra cui Pvc, ha riportato danni visibili. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto.

“Siamo molto dispiaciuti e non ne capiamo il motivo – dichiara Nicola Guerra, presidente della Cestistica Domodossola –. Parliamo di un campetto nuovo, realizzato per offrire ai ragazzi e agli appassionati uno spazio di aggregazione sano e accessibile. Questo gesto è inspiegabile e fa male a tutta la comunità sportiva”. Il Comune ha assicurato l’avvio in tempi brevi dei lavori di ripristino, così da rendere agibile l'area il prima possibile.