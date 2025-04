"La sera dei miracoli": una serata omaggio a Lucio Dalla a La Fabbrica

Un nuovo appuntamento con la grande musica è in programma per sabato 5 aprile alle 21.00 al teatro La Fabbrica di Villadossola. Va infatti in scena “La sera dei miracoli”, una serata omaggio a Lucio Dalla prodotta da Good Vibrations Entertainment.

Con un repertorio che spazia da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare”, passando per “L’anno che verrà”, “Caruso” e tanti altri classici del cantautore, lo spettacolo è interpretato dalla voce di Lorenzo Campani, che è il cuore pulsante del progetto. Il cantante sarà affiancato da una band di musicisti di prim'ordine: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre).