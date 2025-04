Temperature in rialzo e un cielo tendenzialmente sereno: è quanto previsto da Datameteo per il fine settimana su tutto il territorio del Vco. Da venerdì 4 a domenica 6 aprile, infatti, sono previste giornate prevalentemente di sole, con qualche nube in arrivo soprattutto nella giornata di domenica.

Per quanto riguarda le temperature, le minime si aggireranno tra i 10 e gli 11 gradi, mentre le massime toccheranno punte anche di 24 gradi, in particolare nella giornata di sabato.