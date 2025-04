Manfredi Maria Manule è il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura del Vco

Lunedì 31 marzo il viceprefetto aggiunto Manfredi Maria Manule ha assunto servizio presso al Prefettura del Verbano Cusio Ossola per ricoprire l’incarico di Capo di Gabinetto.

Il dottor Manule, classe 1987 e originario di San Cataldo (CL), è laureato in giurisprudenza, in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali e abilitato all’esercizio della professione forense. Superato il concorso per l’accesso alla carriera prefettizia, dal settembre 2023 ha frequentato il corso di formazione iniziale presso la scuola superiore dell’amministrazione dell’interno “Carlo Mosca”, svolgendo attività di tirocinio presso gli uffici centrali dell’amministrazione dell’interno, in particolare presso il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità Fami e presso la Prefettura di Caltanissetta.

Nominato viceprefetto aggiunto nell’ottobre 2024, è stato destinato presso la Prefettura di Caltanissetta, fino all’attuale assegnazione a Verbania. Il viceprefetto vicario in sede vacante Gerardo Corvatta ha formulato al viceprefetto aggiunto Manfredi Maria Manule i migliori auguri di buon lavoro, nonché di una proficua e reciproca collaborazione nell’interesse dell’amministrazione.