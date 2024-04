Anche Domodossola boccia il piano economico e finanziario di ConSer Vco

Il consiglio comunale di Domodossola ha bocciato il piano economico e finanziario 2024/25 di ConSer Vco, che avrebbe portato ad un aumento medio per i cittadini del 4% per le utenze domestiche e del 9,54 % per le utenze non domestiche. Bocciate anche le tariffe della tassa rifiuti. La ragione principale della bocciatura non è tanto l'aumento, quanto il ritardo nell'invio della documentazione e la qualità del servizio che presenta lacune. Tranne la consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi, che si è astenuta, tutti gli altri consiglieri di maggioranza e minoranza hanno votato contro.

Già il comune di Verbania aveva bocciato il piano economico finanziario. Il sindaco Lucio Pizzi ha riferito che le problematiche interne alla gestione del ConSer Vco si prolungano da tempo. “Quanto accaduto a Verbania – ha detto Pizzi – è stato l'ultimo atto. Il consiglio di Verbania ha bocciato il Pef e le tariffe, ed è chiaro che il Pd non sostiene la sua stessa governance, visto che la governance del Consorzio e del ConSer sono espressione del Pd”.

L'assessore all'ambiente Daniele Folino e il sindaco Pizzi hanno parlato dell'invio dei dati in ritardo. “Non siamo scandalizzati dall’aumento che potrebbe essere giustificato dall'inflazione – ha precisato il primo cittadino - ma il documento è arrivato solo all’ultimo, la mancanza di tempo per prenderne visione in modo approfondito e le problematiche legate al servizio ci portano a malincuore a votare contro”.

“Il servizio sta calando e le carenze sono sotto gli occhi di cittadini e visitatori. La società - ha detto Tandurella - è diventata ostaggio di una diatriba politica interna del capoluogo”. Anche il consigliere del Pd Ettore Ventrella ha dichiarato: “Il clima pre-elettorale di Verbania non giova al Consorzio che zoppica da tempo”.