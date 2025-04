Tra giornalismo e podcast: il potere dell’audio secondo Francesca Zanni

Si è svolta la quarta edizione di Konference, il ciclo di incontri promosso dall’associazione Karma per stimolare confronto, riflessione e crescita personale su temi di attualità e cultura. L’appuntamento si è tenuto nella serata di venerdì 4 aprile nella Sala “Il Caveau” di Domodossola. Ospite speciale dell’incontro – intitolato “Rumore”, come il suo celebre podcast-inchiesta – è stata Francesca Zanni, giornalista pubblicista, podcaster e formatrice freelance, nota al grande pubblico per il podcast “Irrisolti. I misteri del crimine” e per “Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi”, opera premiata con il “Pod 24” di Radio 24 al Festival del Podcasting 2022 e con due riconoscimenti agli Italian Podcast Awards 2023.

Durante il dialogo – guidato da Arianna Giannini – Zanni ha ripercorso il suo percorso professionale e umano, sottolineando il valore della narrazione audio nel racconto giornalistico e l’importanza dell’etica nel giornalismo indipendente. “Ho voluto unire il mio lavoro da giornalista alla passione per il podcasting – ha raccontato – e tutto è nato quasi per gioco. Quando ho scoperto la storia di Federico Aldrovandi, sono rimasta colpita. Nessuno aveva ancora realizzato un podcast su di lui, e ho sentito il bisogno di farlo”.

Il progetto è stato interamente autoprodotto da Zanni, che ha avuto l’onore di confrontarsi anche con il padre, amici e l’avvocato di Federico durante la realizzazione. “Grazie a Rumore sono riuscita ad attirare l’attenzione di finanziatori e produttori, e da lì ho potuto approfondire inchieste complesse e spesso ‘scomode’”.

Francesca ha anche sottolineato il valore didattico del podcast come strumento di divulgazione e formazione, capace di avvicinare le nuove generazioni all’informazione in modo diretto ed emotivamente coinvolgente.

A conclusione dell’incontro, un annuncio atteso: a maggio uscirà il suo primo libro, dedicato proprio ai primi casi trattati nel podcast Irrisolti – un ulteriore passo nel percorso di una voce ormai riconosciuta nel panorama del giornalismo narrativo italiano.